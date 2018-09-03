В Одесской области задержали организатора мастерской по переделке оружия

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией прекратили деятельность подпольной мастерской по переделке оружия.

По данным СБУ, нелегальную оружейную организовал у себя дома местный житель. «Черный археолог» занимался поиском, реставрацией, переделкой оружия и боеприпасов с целью их последующего сбыта.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в мастерской злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли снайперскую винтовку, четыре карабина, два пистолета-пулемета, три револьвера, пистолет, три миномета, сто граммов тротила, двести пятьдесят граммов пороха, более сотни патронов различного калибра и орудие для «кустарного производства» средств поражения.

Изъятое оружие, боеприпасы и средства поражения направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия