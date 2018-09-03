Во Львове вблизи школы разлили газовый конденсат, детей эвакуировали

Во Львове возле школы слили конденсат с газового баллона, из-за чего всех детей пришлось эвакуировать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

Как сообщается, инцидент произошел возле школы № 77 с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности, которая расположена на улице Ивана Выговского, 7-А. Установлено, что на территории гаражей рядом со школой неизвестные лица, вероятно, слили конденсат из газового баллона.

"Сегодня в 09:00 резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. 437 детей, которые присутствовали в школе, были эвакуированы на территорию церкви", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГСЧС локализовали и обезвредили источник запаха.

В настоящее время запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют. Жизни детей и персонала школы ничего не угрожает.