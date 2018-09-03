"Укроборонпром" назначил нового директора Львовского бронетанкового завода

Директором ГП "Львовский бронетанковый завод" назначен Виктор Андрощук. Соответствующий приказ подписал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, новому руководителю, который приступил к обязанностям 17 сентября, поставлена задача увеличить производственные мощности предприятия, освоить ремонт и модернизацию новых образцов бронетехники, а также повысить зарплаты работникам завода.

"Среди определенных приоритетов - своевременное и качественное выполнение Государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Отметим, Виктор Андрощук работает на "Львовском бронетанковом заводе" с 2001 года. В прошлом - кадровый военный, танкист.

Напомним, 28 августа Роман Тымкив был уволен с должности директора Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод".

В "Укроборонпроме" объяснили, что Тимкив во время руководства предприятием принял неэффективные решения, которые привели к несвоевременному ремонту военной техники. В частности, ГП решением суда обязало уплатить в пользу заказчика штрафные санкции.