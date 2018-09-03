Мэр Полтавы отказался уходить в отставку

Александр Мамай, которому в пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие и досрочно прекратили его полномочия, заявил, что не признает решение депутатов и остается мэром Полтавы.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Хочу заявить: я лично – действующий городской голова. Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня. Поэтому если сейчас кто-то заявит, что ее украли, то это неправда. Все управления, все наши учреждения работают в штатном режиме. Я не буду выезжать ни на один час из города Полтавы. Я не буду идти на больничный или в отпуск, я буду постоянно на рабочем месте. Мой телефон будет включен 24 часа в сутки», - заявил Мамай.

Заседание в пятницу он назвал «вакханалией» и попыткой захвата власти в городе.

«Это псевдосесию я, как городской голова, не признаю. Если кто-то чем-то недоволен, пусть обращается в суд», - отметил Мамай.

Кроме Мамая в пресс-конференции участие принял Илья Кива, который называет себя председателем Социалистической партии. Он отметил, что Мамай его не приглашал, но выступил в поддержку отстраненного мэра