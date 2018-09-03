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На Донетчине разоблачили банду мошенников, которые обирали пенсионеров-переселенцев

Сегодня, 16:14 citynews.net.ua | Напечатать

Преступная группировка, используя коррупционные связи в банковских учреждениях Донецкой области пенсии переселенцев, - сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Чтобы выйти на след преступникам, сотрудникам управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при содействии руководства банка понадобился год.

Финалом их работы стала серия обысков и задержание главной подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя учительница биологии, в прошлом - работница органов внутренних дел.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска на протяжении нескольких лет. Злоумышленница с помощью своих сообщников подыскивала жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия.

Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя по предварительному сговору с должностными лицами банка мошенница оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали «дублеров» - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. «Актерам» платили по 100 гривен.

Подозреваемая, пользуясь уязвимым состоянием своих жертв, оставляла банковские карточки себе, привязывала счета к телефону и снимала все деньги, которые начислялись. Кроме того, оформляла кредиты на чужие имена. Пенсионерам сообщала, что надо подождать, или, что им отказано в оформлении выплат без личного присутствия. Некоторые старики ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее.

Как выяснили сыщики, аферисты получали деньги даже за «мертвые души».

На сегодня, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлено 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Есть информация, что пострадавших гораздо больше. Сейчас оперативники устанавливают их личности.

У координатора преступной группы и ее помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы


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