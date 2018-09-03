За домашнее насилие будут выселять из квартиры

С 11 сентября, согласно указу МВД, полицейские получили право выдавать срочные запретительные предписания - выдворять семейных деспотов из дома на 10 дней и запрещать общаться с жертвой, пишет КП

Следить за выполнением будут патрульные и участковые, т.е те, кто прибывает на скандалы.

Несмотря на то, что уже 14 сентября, новация не заработала, потому, что в руках у полиции нет главного: формы оценки рисков. Ее должны утвердить в Минсоцполитики и издать совместным указом с МВД.

Речь идет о наборе вопросов для потерпевших. Например, угрожали ли ей убийством. Если полицейский приходит к выводу, что есть угроза для жизни или здоровья жертвы, то по заявлению пострадавшей либо собственному решению он издает предписание.

Агрессор, едва получив на руки бумагу, обязан в тот же момент покинуть жилье. Даже не смотря на то, что он может являться его законным владельцем, а жертва живет на птичьих правах. Максимум, что ему позволят, это собрать наскоро вещи. Примечательно, что выслушать виновника скандала полиция может, но не обязана - опросник для него не предусмотрен.

Где будет находиться после ухода из дома деспот правоохранителей не волнует, однако человек обязан в течение суток он обязан известить полицию о своем местопребывании и в течение 10 дней не приближаться к дому, где живет жертва, и к ней самой. За нарушение грозит штраф от 170 до 340 гривен.

Сейчас полиция имеет право задержать обидчика только на три часа. Он возвращается, и все продолжается, - говорит Анна Саенко. - Такие правила действуют в странах Европы, которые присоединились к Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием.

Таким образом «предписант», вылетев на 10 дней, рискует остаться без крова на полгода. А это - серьезный срок.