В Севастополе двое пьяных оккупантов из росгвардии насмерть забили человека и получили минимальные сроки

Севастопольский "гарнизонный военный суд" оккупантов приговорил двух военнослужащих росгвардии к 4 и 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав их виновными в причинении жителю Севастополя тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего, сообщила пресс-служба "суда", передает "Крым.Реалии".

Согласно приговору, 17 декабря 2017 года сотрудники росгвардии, находясь в состоянии опьянения, применили физическое насилие к гражданину, что привело к смерти потерпевшего.

"Суд" при этом признал росгвардейцев виновными лишь в причинении тяжкого вреда здоровью, а смерть потерпевшего, согласно этому решению, якобы наступила «по неосторожности».

В "суде" не раскрывают имен фигурантов дела. По данным крымских СМИ, росгвардейцев зовут Алексей Пыжьянов и Данис Тимиркин.

На данный момент приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в течение десяти суток со дня его постановления.