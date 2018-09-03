Омеляна отпустили на поруки

Соломенский районный суд Киева отпустил на поруки министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает 112 Украина.

«Избрать для подозреваемого Омеляна Владимира Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства. Обязать поручителей министра молодежи и спорта Украины Жданова Игоря, народного депутата Бендюженко Федора, обеспечить выполнение подозреваемым обязанностей, а именно: прибывать к детективам НАБУ по первому требованию, сообщать об изменении своего места жительства или места работы, сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда из Украины и въезда в Украину», – отметила судья Сергиенко.

Напомним, в четверг, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Во время суда прокуроры просили избрать для подозреваемого меру пресечения в виде внесения залога в размере 5 млн грн