Пожар в «Виктории»: на пепелище нашли второй кипятильник

Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере «Виктория» по требованию отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище кипятильник. Электроприбор обнаружили на месте одной из комнат, однако не в той, с которой начался пожар, сообщает Слідство.Інфо.

Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметило официальное следствие. Это - второй кипятильник, который удалось обнаружить на пепелище. Первый прибор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания - в комнате художественного руководителя коллектива «Адель» Татьяны Егоровой. Она отдыхала в лагере вместе с детьми. Официальное следствие рассматривало версию о том, что именно первый невыключенный кипятильник мог стать причиной пожара.

По многочисленным показаниям очевидцев трагедии, в ночь пожара Татьяна Егорова якобы кричала, что забыла выключить кипятильник. Впрочем, сама руководительница ансамбля впоследствии эту информацию публично отрицала. А в материалах производства существуют и другие свидетельства - в пользу Егоровой. Так или иначе, следствие не смогло установить, мог ли первый найденный кипятильник действительно стать причиной пожара. Не подтвердились и другие возможные причине возгорания.

Второй электроприбор, который недавно на пепелище обнаружили независимые эксперты, передали правоохранительным органам. Также там нашли останки детей. Новые находки 10 месяцев пролежали под руинами сгоревшего корпуса.

Журналисты обратились к председателю полиции Одесской области и спросили его, почему его подчиненные не выявили таких важных вещей. Дмитрий Головин заявил, что без официальной «бумаги» делать выводы о важности новых вещественных доказательств по делу преждевременно. По его мнению, это касается как останков детей, так и второго кипятильника. «Выявление этих фрагментов - звучит цинично - никоим образом не влияет на ход расследования, и на факты - причинно-следственная связь», - заявил главный областной полицейский.