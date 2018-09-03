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Чехия поддерживает Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности

Сегодня, 11:52 citynews.net.ua | Напечатать

Чехия поддерживает Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности. Об этом заявила первый заместитель главы Сената Парламента Чехии Милуше Горская, передает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так 13 сентября Горская встретилась с первым заместителем председателя парламента Украины.

"Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в области культуры, образования и гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Первый вице-спикер ВР выразила благодарность Чехии за продолжение санкций против Российской Федерации. Геращенко отметила, что Украина выступает за активизацию культурно-гуманитарного диалога с Чешской республикой.

"В свою очередь Милуше Горская заверила в дальнейшей поддержке Украины в борьбе за восстановление территориальной целостности, а также отметила важность активизации межпарламентского диалога", - отмечается в сообщении ВР.


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