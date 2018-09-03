В Красногоровке восстанавливают пострадавшую от обстрела школу

В прифронтовой Красногоровке проводится капитальный ремонт местной школы, которая пострадала во время обстрела 28 мая 2017 года. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.

По его словам, строители демонтировали разрушенные стены и выложили их заново. На двух этажах провели внутренние работы, установили противопожарную сигнализацию, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции.

В настоящее время бетонные конструкции для перекрытия второго этажа одного из корпусов и создания надстройки, где будут расположены 3 класса и актовый зал, которого в этой школе никогда не было. Кроме того, в отремонтированной школе будет функционировать современный пищеблок и мастерские для трудового обучения.

«На капитальный ремонт школы и ее оборудования из областного бюджета выделено 65 млн грн. Еще 11,4 млн грн направим на сооружение современной автономной котельной, инженерных сетей, благоустройство территории и забор», – сообщил Куць.