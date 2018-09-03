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Полиция предотвратила убийство бизнесвумен в Черкассах

Сегодня, 17:42 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники полиции предотвратили убийство богатой женщины, которой принадлежат несколько стоматологических кабинетов в Черкассах.

Об этом говорится на сайте ГУ НП в Харьковской области.

Харьковские полицейские в начале сентября получили информацию, что близкий знакомый этой женщины через электронную почту подыскивает пособника для ее убийства с целью завладения деньгами и ценностями.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.14, ч2. ст.115 Уголовного кодекса (подготовка к убийству).

В ходе следствия был установлен как потенциальный убийца, так и его потенциальная жертва. Оба оказались жителями Черкасс. Мужчине - 26 лет, женщине - 44.

Вечером 12 сентября харьковская полиция при поддержки местных коллег осуществили задержание подозреваемого. У него изъяли пневматический пистолет "Форт", резиновые перчатки, бахилы, пластиковые хомуты и скотч, подготовленные им для совершения убийства.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.


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