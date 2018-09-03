Координатору ОБСЕ удалось пообщаться с Асеевым

Координатор ОБСЕ Тони Фриш в рамках поездки на оккупированный Донбасс смог пообщаться с журналистом Станиславом Асеевым

Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 13 сентября, в Киеве, сообщает Укринформ.

«Действительно, я могу подтвердить, что мы встречались с господином Асеевым, мы говорили с ним – это была конфиденциальная беседа, довольно длительная и откровенная», - сказал Фриш.

Напомним, 8 сентября координатор ОБСЕ Тони Фриш прибыл на оккупированный Донбасс, где пытался пообщаться с украинскими заложниками.