В Днепре из-за ухудшения самочувствия госпитализировали 17 школьников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сейчас в больницах города находятся 17 детей в возрасте от 7 до 12 лет, которые пожаловались на ухудшение самочувствия. Сообщается, что детей госпитализировали для установления диагноза.

Вместе с тем, на сайте горсовета Днепра сообщается о 16 госпитализированных учениках школы № 62. Отмечается, что они находятся в инфекционных стационарных отделениях больниц города. Причины возникновения инфекции устанавливают, создана спецкомиссия для проверки состояния здоровья других учащихся школы № 62 и их ближайшего окружения.