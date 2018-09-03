В Авдеевке восстановили водоснабжение

Водоснабжение Авдеевки после обесточивания Донецкой фильтровальной станции восстановили. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

"По состоянию на 9:30 уже водоснабжения полностью восстановлено в городе Авдеевка. Жители получают воду", – проинформировала пресс-секретарь.

Всего с начала привлечения подразделения ГСЧС доставили жителям города более 27 тысяч литров питьевой воды и 27 500 литров технической. Коммунальные предприятия доставили 28 тысяч литров технической воды и благотворительные организации – 18 тысяч литров питьевой.

Как сообщалось ранее, 6 сентября из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекратилось водоснабжение в Авдеевке. В течение трех суток подача питьевой воды населению осуществлялась почасово из запасов резервуара. В этой связи 9 сентября спасатели осуществили подвоз питьевой воды для жителей Авдеевки в количестве 6000 л и технической воды - 4000 л. Коммунальной службой города осуществлен подвоз технической воды в количестве 4000 л.