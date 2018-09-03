В ООН зафиксировали случаи дискриминации жителей Крыма со стороны украинских властей

Украинская сторона должна соблюдать свои обязательства перед жителями оккупированного Крыма, которые выезжают на материковую часть.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, пишет РБК-Украина.

По ее словам, хотя Украина и не имеет фактического контроля над Крымом, у нее остаются обязанности по правам человека перед крымчанами. В частности, они должны иметь право на беспрепятственный доступ к государственных услуг на материковой части Украины.

Кроме того, по словам Фрейзер, в новом докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в оккупированном Крыму освещены "дискриминационные положения украинского законодательства и произвольное применение законодательства".

"А также предвзятое отношение государственных органов, которое иногда оказывается людям из Крыма", - добавила она.

Это, как отметила Фрейзер, препятствует доступу к различным формам документов, государственным услугам на материковой части Украины, в частности банковским услугам и услугам по государственной регистрации.

"Мы призываем украинскую власть соблюдать свои обязательства по правам человека перед жителями Крыма и применять с этой целью все имеющиеся юридические и дипломатические средства", - подчеркнула Фрейзер.