» » Дело Савченко-Рубана: Личность организатора установлена, но доказательств нет

Дело Савченко-Рубана: Личность организатора установлена, но доказательств нет

Сегодня, 11:04 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи установили личность организатора по делу, в котором Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в планировании переворота и захвате государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей.

Об этом в эфире 112 Украина заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно», - сказал он.

По данным Матиоса, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

«Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя, - ред.)», - добавил главный военный прокурор.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:59

Красный Крест направил на Донбасс еще четыре грузовика с гумпомощью

Сегодня, 11:05

Перенос пункта "Меловое" в Украину почти завершен

Сегодня, 10:43

В Минздраве напомнили о необходимости прививок для посещения школ и детских садов

Сегодня, 09:05

Боевики за сутки совершили 38 обстрелов позиций сил ООС

Вчера, 18:35

В Северодонецке остановили пьяного водителя, похожего на руководителя Укртрансбезпеки в Луганской области

Вчера, 15:40

Рубану продлили арест до 30 октября

Вчера, 15:07

Порошенко подтвердил приход IKEA в Украину

Вчера, 14:38

В ОРДЛО проводят скрытую ротацию личного состава

Вчера, 13:56

В Сватовском районе в честь бойца ВСУ установят мемориальную доску

Вчера, 12:40

На Луганщине с начала года помайли почти 400 пьяных автомобилистов

Вчера, 11:59

США поддерживают постепенное размещение миротворческих сил на Донбассе

Вчера, 10:27

Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более 1,8 млрд гривен налогов

Новости Украины:

Сегодня, 11:58

Пограничники просят рыбаков соблюдать правила выхода в море

Сегодня, 11:04

Дело Савченко-Рубана: Личность организатора установлена, но доказательств нет

Сегодня, 10:38

Сенцова выдвинули на премию Сахарова

Сегодня, 09:09

СММ ОБСЕ зарегистрировала обстрел жилого сектора Майорска

Вчера, 19:35

В Херсонской области задержали на взятке замглавы местной прокуратуры

Вчера, 17:50

В Крыму по тревоге подняли военные самолеты

Вчера, 17:07

На Закарпатье мужчина открыл стрельбу по электрикам

Вчера, 15:39

Мужчину, стрелявшего по детям в Новой Одессе, арестовали без права выхода под залог

Вчера, 15:06

Фейгин: Сущенко готов просить о помиловании

Вчера, 14:32

Украина выразила протест из-за решения суда РФ о "законности" приговора Сущенко

Вчера, 13:49

Спасатели уже обеззаразили 300 км дорог на Херсонщине

Вчера, 12:35

В Харьковской области электричка столкнулась с грузовыми вагонами, есть пострадавшие

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 