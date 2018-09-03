Дело Савченко-Рубана: Личность организатора установлена, но доказательств нет

Следователи установили личность организатора по делу, в котором Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в планировании переворота и захвате государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей.

Об этом в эфире 112 Украина заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно», - сказал он.

По данным Матиоса, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

«Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя, - ред.)», - добавил главный военный прокурор.