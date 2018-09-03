СММ ОБСЕ зарегистрировала обстрел жилого сектора Майорска (Донецкая обл.). Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«7 сентября СММ ОБСЕ зарегистрировала обстрел жилого сектора населенного пункта Майорск. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК прибыла на место обстрела для проверки и фиксации факта повреждения гражданских помещений. Офицерами наблюдательной группы установлено, что огонь велся с направления оккупированной Горловки», – говорится в сообщении.

Как сообщили в СЦКК, в результате обстрела были повреждены помещения на 3-м этаже 5-этажного дома по ул. Станция Майорск, 15. На месте обстрела были изъяты пули калибром 12,7 мм, что, вероятно, свидетельствует о применении снайперского оружия. Пострадавших среди гражданского населения не зарегистрировано.