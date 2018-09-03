В Херсонской области задержали на взятке замглавы местной прокуратуры

Заместителя руководителя прокуратуры города Геническа Херсонской области разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Херсонской области неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя Генической местной прокуратуры Херсонской области требовал от предпринимателя предоставить неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. гривен за непривлечение к уголовной ответственности и не инициирование проверки фермерского хозяйства представителями Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области.

Сообщается, что после передачи предпринимателем неправомерной выгоды, указанного прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины