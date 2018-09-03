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Волкер отрицает, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия в настоящий момент не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будет ждать результатов выборов в Украине в следующем году. Об этом он сказал в интервью DW.

Отвечая на вопрос, зашли ли переговоры в нормандском формате в тупик, спецпредставитель отметил, что стороны не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее по-прежнему поддерживают контакт.

"До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой (по этому формату переговоров, - ред.). Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам, - ред.)", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что российская сторона, в принципе, не готова к действиям.

"Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию - это россияне находятся на украинской территории", - заявил спецпредставитель.

По его мнению, на данный момент РФ не будет предпринимать новые попытки мирного урегулирования.

"Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в настоящий момент не будут предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров", - сказал Волкер.


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