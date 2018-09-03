В Украине от ботулизма умерли уже 8 человек

Вчера, 11 сентября, в Херсоне скончался мужчина, который заболел ботулизмом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что это 8-й с начала года летальный случай от ботулизма. Предполагаемая причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления, которую они вместе с женой ели накануне.

В Херсонскую областную клиническую больницу супругов доставили вечером 10 сентября. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, он умер в течение часа после госпитализации. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения еще раз подчеркивает, что при малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу. Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина.

В Украине есть высококачественные антитоксины, необходимые для немедленного лечения ботулизма. Получить сыворотку можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы)! Ее срочно доставляют с ГП «Укрвакцина МЗ Украины» в место зафиксированного случая ботулизма.