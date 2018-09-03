С начала года пиротехники ГСЧС уничтожили почти 5 тыс. взрывоопасных предметов

С начала 2018 года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 49577 взрывоопасных предметов, среди которых 646 авиационных бомб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что зачастую граждане находят именно взрывоопасные предметы времен прошлых войн.

Например, 10 сентября 2018 специалистами пиротехнической группы ГСЧС Львовской области было изъято и уничтожено 75 мм артиллерийский снаряд периода Второй Мировой войны, который был найден в 2 километрах от домов села Шумина Старосамборского района.

За прошедшую неделю подразделения Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Сумской области обнаружили и уничтожили в Роменском и Ахтырском районе 14 артиллерийских снарядов и мину.

Также продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской области.

"На Донетчине 10 сентября 2018 пиротехнические подразделения обследовали на наличие взрывоопасных предметов 4,92 га территории, где обнаружили 10 единиц ВОП", - сообщили в ГСЧС.

Также в этот день на территории Луганской области было проверено 0,2 га местности и изъято и уничтожено 1 ВОП.

ДСНС Украины обращается к гражданам и призывает соблюдать правила безопасного поведения.

"Категорически запрещается касаться подозрительного предмета и перемещать его, заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать, осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, пытаться самостоятельно обезвредить находку, разбирать взрывоопасный предмет", - сообщает ГСЧС.