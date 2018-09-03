США в очередной раз призывает РФ прекратить преследовать крымчан

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от РФ прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток людей во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает посольство в Twitter.

В посольстве отметили одного из пропавших в Крыму Тимура Шаймарданова, который планировал пойти в банк, а потом забрать своего 8-летнего сына со школы, но так и не пришел в школу.

"Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия", - отметили в посольстве.