На Херсонщине обеззаразили более 200 км дорог

Спасатели обработали 234 км дорог и 2,5 га на пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» для минимизации последствий влияния выбросов завода «Крымский титан» на оккупированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, с целью минимизации негативных последствий экологической ситуации на территории Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонской области, оказания помощи населению подразделения ГосЧС проводят круглосуточный мониторинг состояния ситуации в регионе.

Также спасатели развернули два пункта оказания помощи населению вблизи контрольных пунктов въезда-выезда Каланчак и Чаплинка, где обеспечено круглосуточное дежурство личного состава.

10 сентября химико-радиометрической лабораторией Межрегионального центра быстрого реагирования проведена химическая разведка в селах Преображенка и пгт Каланчак, по результатам экспресс-анализа превышение уровня опасных веществ не обнаружено.

Организовано проведение дегазации территории специальной техникой открытых участков и крыш зданий, участков автодорог в населенных пунктах Преображенка и пгт Каланчак (обработано автодороги протяженностью 40 км).

Всего с начала работ обработано 234 км автодорог и 2,5 га территории и зданий КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чаплинка».

Создан необходимый резерв сил и средств.