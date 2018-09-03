Следком РФ обвинил украинца в запугивании россиян во время выборов

Следственный комитет РФ обвинил украинца Михаила Ковальчука в препятствовании голосованию россиян в Киеве на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года.

Об этом сообщается на сайте следкома.

«Российской стороной в ходе предварительного следствия установлена причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к совершению вышеуказанных противоправных действий и применению насилия с целью воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на избирательном участке, открытом при Посольстве Российской Федерации в городе Киеве», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, Ковальчук с целью запугивания и недопущения на избирательный участок россиян привел с собой собаку бойцовской породы без намордника, которую активно использовал в своих противоправных действиях.

На основании собранных следствием доказательств Ковальчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору). Он объявлен в розыск, и в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заочном аресте.