Суд установил для НАБУ срок в 2 месяца для завершения дела Злочевского

Соломенский районный суд Киева установил для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) срок в 2 месяца для завершения дела бывшего министра экологии Николая Злочевского. Об этом со ссылкой на соответствующее решение суда сообщает " Судебный репортер ".

Как отмечается, в указанный период НАБУ должно провести допрос нардепа Татьяны Чорновол, а также исследовать документы, которые есть в ее распоряжении и принятия решение об окончании досудебного расследования.

Сообщается, что Злочевский является фигурантом дела об использовании чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов Украины служебного положения при выдаче спецразрешений на пользование недрами. В августе прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления, но в июне текущего года дело было возобновлено, поскольку не допрошена заявитель - нардеп Чорновол.