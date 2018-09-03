Сенцову трудно вставать с кровати

Сенцову трудно вставать с кроватиВчера, 11:38
Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, ему трудно вставать с кровати.
Об этом в комментарии Associated Press сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, передает 112 Украина.
По его словам, состояние Сенцова ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».
Таким образом, украинец становится все более слабым, ему трудно вставать с постели, несмотря на то, что тюремщики ежедневно дают ему питательные смеси.
«Он подвержен медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию», - добавил адвокат.