Сборная Украины вошла в пятерку непобедимых команд в рамках Лиги наций

Сборная Украины вошла в рейтинг команд, которые не проигрывали в 2018 году, сыграв при этом по крайней мере 5 матчей в рамках спаррингов и участия в Лиге наций. Об этом сообщает Gracenote Live.

В текущем году национальная команда провела шесть встреч, две из них закончились с ничейным результатом: 1:1 с Саудовской Аравией и 0:0 с Марокко.

Также подопечные Андрея Шевченко одержали четыре победы: 2:1 над Японией, 4:1 над Албанией в товарищеских матчах, а также в Лиге Наций над Чехией и Словакией со счетом 2:1 и 1:0 соответственно.

Кроме сборной Украины лишь четыре европейские сборные ни разу не проиграли в 2018 году: Испания, Румыния, Косово и Андорра.