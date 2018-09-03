В аннексированном Крыму российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина".

Он отметил, что у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки, их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками.

Он добавил, что информации о местонахождении рыбаков пока нет.

"В сложившейся ситуации российская сторона должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. Однако подобного сообщения от РФ до сих пор нет", - уточнил Слободян.

Отмечается, что информацию о случившемся украинские пограничники передали в Министерство иностранных дел Украины.

Отметим, что ранее издание "Крым Реалии" сообщило, что пограничники РФ задержали двоих украинских рыбаков на озере Сиваш. В ФСБ России заявили, что граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", их задержали в момент швартовки к берегу Крыма.