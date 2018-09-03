В полиции уточнили: погибший спецназовец не был сотрудником Нацгвардии

Найденный мертвым в Киеве боец спецподразделения иностранного государства не был сотрудником Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Во время установления всех обстоятельств происшествия и проведения тщательной проверки выяснилось, что погибший не был сотрудником Национальной гвардии Украины», - уточнили в главке.

Ранее в полиции сообщили, что в арендованной киевской квартире найден мужчина с огнестрельным ранением в голову. «Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец ​​спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины», - говорилось в сообщении.