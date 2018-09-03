В Киеве нашли мертвым иностранца-инструктора Нацгвардии

В Киеве в арендованной квартире найден мужчина с огнестрельным ранением в голову, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение от женщины, которая обнаружила квартиранта без признаков жизни. По вызову выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции и врачи.

«Правоохранители провели осмотр, опросили хозяйку квартиры, соседей и установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец ​​спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины. На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего», - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Медработники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена ​​при проведении судебно-медицинской экспертизы. По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.