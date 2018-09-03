В СБУ опровергли заявление ФСБ о связях украинской спецслужбы с ИГ

В Службе безопасности Украины назвали фейком заявление ФСБ РФ о том, что член «Исламского государства» якобы по заказу СБУ планировал убийство одного из главарей «ДНР».

«Мы не будем комментировать фантазии», - сказала BBC News Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, в ФСБ РФ заявили о задержании в РФ члена террористической организации «Исламское государство» Меджида Магомедова, который якобы по заданию Службы безопасности Украины планировал совершение убийства одного из главарей «ДНР».