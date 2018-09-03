Украинские военные будут наблюдать за учениями в Беларуси

Украинские военные наблюдатели 10 и 11 сентября примут участие в наблюдении за командно-штабным учением Вооруженных сил Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«10 и 11 сентября в наблюдении за командно-штабным учением Вооруженных сил, проводимом на территории Республики Беларусь, примут участие военные наблюдатели из Латвийской Республики, Литовской Республики и Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проводимое учение по своим параметрам, согласно положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, не подлежит наблюдению. «Вместе с тем, основываясь на принципах транспарентности в отношении проводимой военной деятельности и взаимности, Республика Беларусь на добровольной основе пригласила представителей от трех соседних государств для наблюдения за ходом указанных военных действий», – сказано в сообщении.