Роман Безсмертный - технический кандидат или осторожный политик?

В Луцке кандидат в президенты Украины Роман Безсмертный провел дискуссионную встречу и пресс-конференцию для местных журналистов. Сразу скажу - по моему мнению дискуссия была вялой и не произвела сильного впечатления на аудиторию, тем не менее позиция Романа Безсмертного по ряду вопросов была понятна.

Например позиция по Минским переговорам из которых он вышел ввиду их полной бесперспективности. Причем сделал это давно, а продолжающие встречаться с кремлевскими марионетками, знающими лишь слово "нет", представители переговорной группы - только сейчас стали сообщать об отсутствии каких-либо перспектив и договоренностей.

Более интересным выглядит мнение Безсмертного о налоговой реформе в Украине - по его словам налоги должен платить каждый работающий украинец самостоятельно, а не предприятие за него. Определенная логика в этом есть - заплатив свои кровные гривни человек начнет задаваться вопросом - "А за что я плачу?", что в перспективе может привести к росту гражданской активности.

Логичным выглядит и мнение Романа Безсмертного о децентрализации как основе для финансовой самостоятельности регионов и роста доходов людей. И, учитывая что он стоит у истоков административной реформы в Украине, его мнение можно считать экспертным.

Во время дискуссии он подверг критике сам механизм расширения прав местного самоуправления - уже 4 года в Украине идет так называемое "добровольное" объединение громад, но создано их в масштабах страны мало.

При этом, ответственными за реформу чиновниками отвергаются наработки соседней с нами Польши, опыт которой взят за основу в Украине. Поляки спустя некоторое время пришли к выводу об оптимальном количестве населения в громадах, которое должно составлять не менее 10-15 тысяч человек. А в Украине есть громады с населением 5 тысяч, что делает их нежизнеспособными с финансовой точки зрения.

Также, по мнению Романа Безсмертного, сомнителен сам механизм добровольного объединения - можно было создать громады на основе имеющегося районного деления и привел немного статистики - в Украине около 26 тысяч населенных пунктов в 490 районах. И не более 10 тысяч из них имели условный местный бюджет. А реальный бюджет (подкрепленный финансами) - не более 700 громад. Все остальные вынуждены просить деньги в областных бюджетах и райадминистрациях.

За подтверждением справедливости критики далеко ходить не надо: Согласно данным сайта decentralization.gov.ua, в Украине состоянием на август 2018 года в территориальные громады объединились жители 3702 населенных пунктов и создано всего 803 ОТГ, средняя численность населения которых составляет 8 535 жителей. При этом в 100 объединенных громадах еще не назначены выборы.

Сколько еще пройдет лет пока завершится процесс добровольного объединения?

Идея изменения административного устройства Украины из уст Романа Безсмертного звучала еще в 2005 году, когда он занимал должность вице-премьер министра по вопросам админстративно-территориальной реформы - тогда предлагалось образовать 4 тысячи общин, 280 районов, 70 городов-районов и 33 региона и города-региона с базовой единицей в виде общины с населением не менее 5 тысяч жителей. В районе и городе-районе - не менее 75 тысяч, в регионе, городе-регионе - не менее 750 тысяч жителей.

Кадровый голод

Обобщив проблему эмиграции квалифицированных кадров из Украины, Роман Безмертный передал слово Анатолию Швабу - доктору исторических наук и преподавателю Луцкого университета, который считает, что украинское государство должно быть более агрессивным и стимулировать опытных профессионалов оставаться в стране. Но удерживать квалифицированных и востребованных работников тяжело - если человеку соседняя страна предлагает лучшие условия труда, он уедет.

А вот дальше была озвучена Романом Безсмертным не совсем мне понятная позиция - например в нескольких фразах прозвучало мнение о необходимости вернуть на работу старых профессионалов. При этом одним из трех присутствующих на дискуссии со стороны кандидата в президенты был заместитель министра строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2005-2006 годах Юрий Казмирук.

Каких профессионалов имел в виду Роман Безсмертных и какой "старости" - времен Кучмы, Ющенко или Януковича?

Также во время дискуссии Роман Безсмертный ушел от прямого вопроса о своей команде, сначала пустившись в воспоминания о ремонте здания посольства Украины в Республике Беларусь, а потом ограничившись кратким "Команда будет".

Партия мира или войны?

В Луцке Роман Безсмертный основной критике подверг позицию украинской власти в отношении войны - «Ми до цього часу не визнали війну війною. Звідси – людина воює, держава – торгує. Уряд займається бізнесом, але не займається безпекою», – заявил Безсмертний.

Во время дискуссии Безсмертный использовал данные исследования уровня устойчивости стран и общества.

По его словам, существование Украины с нынешним разрывом государства и человека является своеобразным феноменом - выживающие люди и государственные институты, занимающиеся поддержанием самих себя, но не страны.

От себя отмечу справедливсть критики - в Украине существует огромный запрос на реформы и правосудие он не выполняется ни действующим Президентов, ни ситуативным большинством в Верховной Раде.

А теперь о двух моментах в которых я не услышал ни четкой позиции, ни даже намека на план действий - несмотря на непосредственное участие в Минских переговорах и владение реальной информацией о том, с кем есть смысл вести переговоры, а с кем - нет, Роман Безсмертный уверен в возможности диалога с Россией. Правда, при условии сильной украинской армии и при поддержке ЕС и США.

Также Роман Безcмертный настаивает на диалоге с жителями оккупированных территорий. И верит в его возможность. Но забыть тысячи смертей с обеих сторон, по мнению Романа Безсмертного, не выйдет в ближайшие десятки лет. Тем не менее он уверен, что после установления стабильного режима прекращения огня и вывода вооружений - диалог возможен.

Каким образом можно вести диалог с людьми, выживающими в жесточайшем пропагандистском прессинге со стороны российских технологов и местных террористов - мне не ясно. Тем более в настоящее время оккупированные районы живут в изоляции от украинского информполя - там нет ни украинских телеканалов, ни радио. Да и интернет-ресурсы блокируются местными провайдерами. А личное общение - вещь в условиях обоюдного недоверия весьма проблематична.

По итогам встречи я так и не получил для себя ответ - является ли Роман Безсмертный на этих выборах президента Украины реальным соперником дял лидеров рейтинга или же его задача быть "техническим кандидатом" для отвлечения голосов. В радикализированном украинском обществе голосов умеренных либералов (а именно таким я увидел его политическую позицию) не так уж и много.