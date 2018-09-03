"Укрпошта" повысила тарифы на доставку писем на 40%

Публичное акционерное общество "Укрпошта" повысило тарифы на доставку писем на 40% с 10 сентября 2018 года согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации. Решение опубликовано в издании "Урядовый курьер".

Решение комиссии, в частности, предусматривает, что тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.

Отмечается, что с 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%. Так, за доставку неприоритетных писем весом до 50 грамм - на две гривны.

Указано также, что повышается стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 гривны (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

Кроме того, второй этап повышения цен на почтовые услуги предусматривает повышение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.

При этом не изменяются тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпошта Стандарт".