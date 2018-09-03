В одесском гараже нашли арсенал ракет «земля-воздух»

В одном из гаражей в Одессе правоохранители обнаружили склад ракет типа «земля-воздух» и противоградовых ракетных комплексов.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«В ходе проведения операции «Оружие» совместно с СБУ и прокуратурой Одесской области нашли вот такой небольшой склад. А именно: взрывные устройства – реактивные твердотопливные ракеты типа «земля-воздух», противоградовые ракетные комплексы типа «алазань-2м», «кристалл 1,2,3», выявлено 18 ракет», - написал он в Facebook.