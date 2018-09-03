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Льюис пообещал Кличко приехать в Киев

Сегодня, 12:50 citynews.net.ua | Напечатать

Звезда мирового бокса, легендарный Ленокс Льюис приедет в Киев, где в начале октября впервые в Украине состоится конгресс Всемирной боксерской организации (WBC).

Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Виталия Кличко.

Отмечается, что Льюиса пригласил именно мэр Киева.

«Мы с Леноксом дружим, общаемся. И я рад, что он посетит Киев. Конгресс WBC – большое ежегодное событие в мировом боксе, и впервые оно пройдет в Украине. В наш город приедут звезды бокса, промоутеры, менеджеры – те, кто творил и творит историю мирового бокса», - отметил Кличко в Лондоне, где он стал специальным гостем «Вечера с Леноксом Льюисом». Мероприятие, на котором Льюис рассказывал о своей карьере, отвечал на вопросы поклонников бокса, состоялось на лондонской арене «Индиго».

Отдельно вспомнили и обсудили бывшие соперники и свой легендарный бой в 2003 году в Лос-Анджелесе. Тогда поражение по очкам зачислили Кличко, поскольку бой остановили врачи и судьи за сильного рассечения на лице украинского боксера.

«Это был самый сложный бой в моей карьере. Эксперты его назвали боем десятилетия. Прошло много лет, но до сих пор продолжаются дискуссии относительно того, кто же победил. Я считаю, что не проиграл, - сказал Кличко. - И сегодня я говорю: спасибо Льюису за шанс, за возможность боксировать с одним из сильнейших боксеров мира», - сказал Кличко во время мероприятия. Он также отметил, что до сих пор сожалеет, что не произошло поединка-реванша. После боя с Кличко Льюис завершил профессиональную карьеру. Но боксеры продолжили общаться и дружить.

«Виталий – мой друг, я его очень уважаю. И обязательно приеду вскоре в Киев, если он меня пригласил», - отметил Льюис.

Открытие конгресса WBC состоится в Киеве 1 октября.


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