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На КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" пограничники помогают желающим выехать из Крыма

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают нести службу на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", которые ранее закрыли на въезд в Крым из-за химических выбросов завода "Крымский титан". Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "112 Украина".

По его словам, пограничники в ограниченном количестве, но будут находиться на закрытых КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" для того, чтобы оказать помощь и оперативно оформить тех граждан, которые временно хотят покинуть зону ухудшенной экологической ситуации на оккупированном полуострове и переждать ее на материковой Украине.

"Что касается "Чонгара", там будет максимально увеличено количество пограничных нарядов, чтобы оперативно оформлять людей и транспортные средства," - сообщил он.

Также Слободян отметил, что пассажиропоток из Крыма вырос незначительно, однако ГПСУ готова к тому, чтобы справиться со всплеском выездов из оккупированной территории.

"В основном выезжают те, кто живут на оккупированной территории, где влияние испарений завода ощущается больше", - отметил он.

Что касается состояния пограничников, Слободян сообщил, что были зафиксированы жалобы на ухудшение самочувствия, головокружение и тошноту, однако окончательных результатов медицинских обследований пока нет.


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