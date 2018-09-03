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В РФ Сенцова сочли «вполне здоровым» после 115 дней голодовки

Сегодня, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии «Белый медведь» на Ямале, после почти четырехмесячной голодовки выглядит «вполне здоровым» и ни на что не жалуется.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака.

«Для человека, который находится в режиме голодовки 115 дней, выглядит вполне здоровым. Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице», - сказал Сак о посещении Сенцова в колонии.

По словам омбудсмена, Сенцов сообщил, что ни в чем не нуждается, поддерживает связь с адвокатом и по телефону с родственниками.

«Я спросил про то, что к нему рвутся правозащитники, хотят его посетить различные священнослужители. Сенцов сказал, что во встречах с правозащитниками и представителями религиозных конфессий не нуждается. Дословно: «Видеть никого не хочу. Мне вполне достаточно обращения с моим адвокатом и с вами», - передал его слова Сак.

По словам обмудсмена, Сенцов заявил, что не намерен прекращать голодовку и готов идти до конца.

Встреча длилась порядка 30 минут.


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