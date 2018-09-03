В Киеве из-за шестиметрового Буратино перекроют ряд улиц

В субботу, 8 сентября, по случаю открытия Киевского международного фестиваля театров кукол в центре столицы состоится праздничное шествие, которое возглавит шестиметровый Буратино. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В связи шествием предусмотрено ограничение движения транспортных средств по маршруту события, которое пройдет с 19:00 до 20:00.

В частности, театрализованное торжественное шествие пройдет от улицы Крещатик, 38 на Майдан Независимости, далее через Европейскую площадь на Владимирский спуск и далее на Почтовую площадь. Департаменту транспортной инфраструктуры поручено в установленном порядке внести изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по этим улицам.

Активными участниками праздничного шествия станут куклы и любимые герои из детских и взрослых пьес во главе с шестиметровой куклой Буратино - символом фестиваля.

Завершится этот театрализованный парад на Почтовой площади, где предусмотрена презентация уличного представления-феерии, которое продлится с 20:00 до 22:00.

Кроме этого, в центре Киева 8-9 сентября в связи с проведением забега "Intersport Run UA 2018" ограничат на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской). Ограничение движения будет действовать 5:00 8 сентября до 24:00 9 сентября.

Также, в воскресенье, 9 сентября, с 09:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта на Европейской площади, улице Михаила Грушевского, Петровской аллее, Парковой дороге, аллее Героев Крут, улице Ивана Мазепы, Арсенальной площади и Днепровском спуске.