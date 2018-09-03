В Одессе в больнице избили четырех врачей

В четверг, 6 сентября, в Одессе в больнице родственники одного из пациентов избили четырех врачей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе.

В полиции сообщают, что несколько дней назад в указанной больнице с другого медучреждения был доставлен 46-летний мужчина.

"Последние два дня жизнеобеспечения пациента поддерживалось с помощью искусственного аппарата легких. Сегодня больной скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, по словам врачей, после полученного сообщения о смерти мужчины, его возмущенные родственники ворвались в помещение медучреждения, где избили врачей.

"В настоящее время трое лиц, которые нанесли телесные повреждения медикам, доставлены в отделение полиции. Следственно-оперативная группа полиции работает на месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации инцидента в больнице. Кроме того, решается вопрос относительно внесения в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту смерти мужчины за ч. 1 ст. 115 (с пометкой естественная смерть) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.