В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли уже почти 9 тыс. хасидов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, иудейский Новый год хасиды будут встречать в ночь с 9 на 10 сентября.

"По состоянию на 6 сентября в Умань из 14 стран мира прибыли уже 8 707 человек. Пик прибытия паломников спасатели ожидают 7 сентября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас за безопасностью паломников следят 108 спасателей. Также отмечается, что на домах, в которых ожидается концентрированное проживание паломников размещены специальные предупреждающие плакаты и листовки.