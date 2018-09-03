В Украине определили список патриотических фильмов, которые получат господдержку

Кабинет министров утвердил перечень фильмов патриотического направления, производство и распространение которых будет финансироваться за счет госбюджета. Данное решение принято 5 сентября, - сообщает пресс-служба министерства культуры Украины.

Кинопроекты, которые вошли в перечень, отобраны специально созданной на конкурсной основе Экспертным советом по результатам открытого конкурса. По результатам отбора на сайте Минкультуры был обнародован рейтинг кинопроектов.

Перечень был сформирован с учетом рейтинга, суммы средств предусмотренной Минкультуры в госбюджете на производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления и учитывая ориентировочный объем государственной финансовой поддержки фильма, указанный субъектом кинематографии в заявке.

Также при расчете количества кинопроектов, которые могут быть включены в перечень, Минкультуры учитывало требования постановления Кабмина «Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства», которым, в частности, определено, что предоплата на производство национальных фильмов может быть предусмотрена на срок не более шести месяцев.

"В связи с этим и учитывая специфику кинопроизводства было принято решение осуществлять финансирование на производство фильмов патриотического направления следующим образом: до 70% - предоплата в 2018 году и от 30% в 2019 году после подписания окончательного акта о выполненных работах.

Всего в перечень вошли 69 кинопроектов из 99, прошедших на второй питчинговий тур конкурса. Среди кинопроектов-победителей, в частности: игровые - 30 фильмов, неигровые - 30 фильмов, анимация - 9.

После вступления в силу распоряжения Министерством культуры будут предприняты соответствующие публичные закупки.

«Одна из главных задач, которую поставило перед собой Министерство культуры, а также члены Экспертного совета, чтобы новые качественные украинские фильмы увидели как можно больше жителей нашего государства. Каждый конкурсный пакет документов обязательно содержит предварительное соглашение с общенациональным телеканалом о показе премьеры фильма в прайм-тайм или с дистрибьютором - относительно премьерного показа не менее чем на восьмидесяти киноэкранах. Принятие этого решения приведет к тому, что первые фильмы с титрами «При поддержке Правительства Украины» появятся на отечественных киноэкранах уже до конца этого года», - отметил глава Минкульта Евгений Нищук.