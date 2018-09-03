В Польше предъявили обвинения российскому шпиону

В Польше предъявили обвинения российскому шпионуСегодня, 12:42
Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения по делу о сотрудничестве экс-сотрудника Министерства экономики страны с военной разведкой Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сообщается, что Марек В. обвинен в участии в 2014-2016 годах в деятельности российской военной разведки ГРУ против Республики Польша.
"В рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал данные, полученные благодаря работе в Министерстве экономики", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за такое правонарушение обвиняемый может получить от 1 до 10 лет тюрьмы.