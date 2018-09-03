В школах оккупированного Симферополя раздают памятки о защите в случае загрязнения атмосферы

В школах на территории оккупированного Симферополя детям и учителям раздают памятки Министерства чрезвычайных ситуаций России с рекомендациями о действиях в случае загрязнения атмосферы.

Об этом в facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В письме МЧС указано что "в случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе", а также появления першения в горле рекомендуется не выходить на улицу или как можно меньше находиться на открытом воздухе. Также советуют закрыть входные окна и двери.

"Людям, находящимся на улице и в транспорте, следует защитить органы дыхания: закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой или свернутой в несколько слоев тканью", - указано в письме.

Кроме того, рекомендуется отключить приточную принудительную вентиляцию как в автомобилях, так и в жилых и производственных зданиях.