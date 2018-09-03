На Донетчине госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии после падения с дерева

Восьмилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с дерева в Украинске.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В дежурную часть Селидовского отделения полиции обратилась медицинская сестра приемного покоя центральной городской больницы г. Селидово и сообщила о том, что медиками оказана помощь 8-летнему мальчику. Несовершеннолетний был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.

Полицейскими было установлено, что вечером ребенок играл во дворе, залез на дерево и через несколько секунд упал. Соседи вызвали скорую помощь, медики которой оказали пострадавшему необходимую помощь и отвезли в больницу. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Решается вопрос о его госпитализации в областную мариупольскую больницу.

По данному случаю следователями Селидовского отделения полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 с.15 ч.2 ст.115 "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.