В Киеве мужчина получил пожизненное заключение за убийство военного

Дарницкий районный суд Киева осудил 28-летнего мужчину, который убил военнослужащего и совершил покушение на водителя такси, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

В прокуратуре отмечают, что на улице Тепловозной мужчина нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил. Потом через 20 минут неподалеку от улицы Драгоманова напал на еще одного человека - 43-летнего военнослужащего.

"Злоумышленник нанес офицеру несовместимые с жизнью ножевые ранения, - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. У него дома провели обыски и нашли нож, которым он совершил преступления. Также проведены цитологические и молекулярно-генетические экспертизы, протоколы опознания и следственного эксперимента, стали доказательствами виновности мужчины.

"Решением Дарницкого районного суда города Киева злоумышленника приговорено к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - говорится в сообщении.