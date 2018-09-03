В Запорожской области в результате обвала на шахте погиб горняк

Сегодня, 4 сентября, в 4:25 на шахте «Эксплуатационная» ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области в результате обвала погиб горняк, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На отметке - 940 м произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказался проходчик 11 участка.

На ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия прибыли спасатели 7-го взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГосЧС Украины.

В 5:34 тело 33-летнего погибшего изъяли из-под завала.

Всего на момент обрушения в шахте находились 424 горняка. Угрозы их жизни нет.

На данный момент, работы на участке приостановлены, другие работают в штатном режиме. Обстоятельства и причина завала устанавливается.