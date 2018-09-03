Суд продлил арест Савченко

Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей народному депутату Надежде Савченко до 30 октября.

Соответствующее решение суд принял во вторник, 4 сентября, сообщает Укринформ.

«Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Надежды Викторовны удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде соержания под стражей без определения размера залога... Срок действия постановления содержания подозреваемой Савченко Н.В. в определенный срок до 30 октября 2018 года включительно», - объявил судья.

Накануне адвокаты Савченко подали в суд ходатайство о взятии Савченко на поруки 23 лицами.