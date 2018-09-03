На Харьковщине бойцы теробороны провели учения в поле

Более 150 бойцов одного из подразделений бригады теробороны выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и попрактиковались в метании гранаты под Харьковом.

Они также отработали вопросы оказания первой медицинской помощи во время боя и тому подобное, сообщает пресс-служба ХОГА.

Эти мероприятия прошли в рамках проведения учебных сборов с военнообязанными оперативного резерва II очереди.

«Подобные занятия дают возможность на практике закрепить теорию в полевых условиях, отточить индивидуальные навыки, научиться новому. Определенная часть личного состава ранее не проходила военную службу, поэтому для них это станет хорошим опытом», - рассказал руководитель сборов, военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

Также на специально оборудованных учебных местах бойцы теробороны прошли разведывательную подготовку, изучали азы безопасности боя и тактическую подготовку. В частности, отработали вопросы оборонного и наступательного боя, действия личного состава на марше на автомобилях.

Напомним, на Харьковщине продолжаются десятидневные военные сборы с подразделениями бригады территориальной обороны, к которым привлечены около 2100 человек. Основной задачей этих подразделений является охрана стратегических объектов региона в случае возникновения военной угрозы.

Военнообязанные, которые пройдут учебные сборы, будут назначены на должности в бригаду территориальной обороны Харьковщины, и в дальнейшем не будут направляться в другие воинские части.